خادم الحرمين يوجّه بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئي أوكرانيا

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذه المبادرة غير المستغربة، التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير.