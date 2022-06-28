محليات

"خالد الفيصل" خلال زيارته المشاعر: كل ما أتمناه أن أرى قبل أن يتوفاني الله هذا المكان أجمل مكان في الدنيا

أكد: لا بد أن نقدِّم ما يستحق هذا الموقع من إدارة وبناء ونظافة