"خالد الفيصل" خلال زيارته المشاعر: كل ما أتمناه أن أرى قبل أن يتوفاني الله هذا المكان أجمل مكان في الدنيا

قال أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته التفقدية اليوم للمشاعر المقدسة: "ما رأيته اليوم جميل، ولكن ما أصبو إليه أجمل. ما رأيته اليوم جيد، ولكنني أريد منكم الأجود. ما رأيته منكم يسرُّ، ولكنني أريد أن أُسرَّ أكثر من هذا السرور. كل ما أتمناه أن أرى قبل أن يتوفاني الله هذا المكان أجمل مكان في الدنيا على وجه الأرض؛ كيف لا وهو المكان الذي يتوجه إليه كل مسلم لعبادة الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "نحن في موقع شرَّفنا الله بهذا الموقع أن نكون فيه؛ فلا بد أن نقدم ما يستحق هذا الموقع من إدارة ومن بناء ومن نظافة.. من إدارة ترقى إلى مستوى شرف هذا الموقع".
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات؛ ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وأعلن أنه بسبب جائحة كورونا سوف يؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألفًا من الداخل، و850 ألفًا من الخارج. لافتًا إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع كمرحلة أولى، يتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، كذلك بدء تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع، يغطي ما نسبته 20% من المخيمات الحالية.
وأضاف الأمير خالد الفيصل: وزارة الصحة هيأت 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزًا صحيًّا، إضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف. وفي جانب الكهرباء تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
واستطرد: "بالنسبة للمياه فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة".
وأوضح أنه تم تجهيز 35 قطارًا، سعة كل قطار 417 راكبًا؛ لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة، بواقع 30 رحلة يوميًّا قابلة للزيادة. فيما سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج. كما تم توفير 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج.
وزار أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، ومن أبرزها: تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، وتطوير البنية التحتية بمشعر عرفات، والخيام المطورة بمشعر منى، كما تفقَّد الجاهزية في مشعر مزدلفة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2، الذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم.
كما استمع إلى شرح عن مركز الخدمات الشامل "تسليم"، الذي يهدف إلى مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات، ورفع كفاءة التشغيل والخدمة، وتقديم خدمات الحجاج. كما وقف ميدانيًّا على مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى، الذي تبلغ مساحته 500 ألف م2.