"خالد الفيصل" يدشِّن احتفالات "غرفة مكة المكرمة" بمرور 75 عامًا على إنشائها

دشَّن اليوم الأربعاء الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، احتفالات "غرفة مكة المكرمة" بمرور 75 عامًا على إنشائها، بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، الذي يشهد 5 فعاليات في وقت واحد عقب افتتاحه، وسط حضور المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته: إن أهل مكة مجدون ومجتهدون، وبشرها الله بالأمن، والمكيون بطبعهم يحسنون العمل. وفي خمسينيات القرن الهجري الماضي ابتعث الشيخ محمد علي زينل -رحمه الله- الشيخ حسين جستينيه -رحمه الله- إلى بومباي؛ ليتعلم التجارة والإدارة في ذلك الوقت، وتعرف الشيخ حسين على الغرف التجارية، ودورها، وأهميتها، وساهم مع زملائه في نقل هذه التجربة التي تبناها تجار مكة؛ لتنطلق رحلة الغرفة التجارية، وتأسست غرفة مكة عام 1368 حاضنة لقدسية المكان وإرثه التاريخي؛ لمواصلة الإنجاز.

أضاف: في هذه المناسبة التي تحتفل فيها غرفة مكة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، وتدشين مركز المعارض والمؤتمرات، نستذكر جيل الرواد المؤسسين الذين تسابقوا في خدمة غرفتهم -رحمهم الله جميعًا-.

كما ترأس الغرفة أجيال تسابقوا في خدمة العمل الجاري.. فهنيئًا لغرفة مكة هذا التاريخ العريق، وهنيئًا للقطاع الخاص بهذه المنطقة الغالية التي تجد اهتمامًا وحرصًا ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. والشكر موصول إلى أعضاء مجالس إدارات غرفة مكة المكرمة وأمانتها العامة كافة على مدار الـ75 عامًا، ولمنسوبي قطاع الأعمال كافة؛ لجهودهم المتصلة في البناء والإنجاز. مؤكدًا لكم أنني شخصيًّا وجميع زملائي في منظومة التجارة نتشرف بخدمتكم دومًا.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن الغرفة تمثل صرحًا اقتصاديًّا مكيًّا، وتحتفي اليوم بمرور 75 عامًا، شهدت الكثير من الإنجازات والأعمال الخالدة بهدف دعم الاقتصاد الوطني عمومًا، وتجارة أم القرى خصوصًا.

وزاد: ها نحن نقف في ذكرى إنشائها تزامنًا مع احتفائنا بذكرى التأسيس لوطننا الشامخ ومؤسسيه، مستذكرين معًا جيل الرواد المخلصين الذين عملوا بجد في هذا الصرح الوطني؛ ليصل إلى ما وصل إليه اليوم.

وقال: كانت كل دورة لمجلس الإدارة في غرفة مكة المكرمة تضيف إنجازًا متجددًا، محركها الأساسي المساهمة في نمو الأعمال، ودعم المجتمع، في اتساق مع موجهات ومستهدفات قيادتنا ورؤيتها الطموحة لإنسان هذه الأرض الغالية.

وأردف رئيس غرفة مكة: عندما جئنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة في الدورة الحالية الـ٢٠ وجدنا إرثًا لرجال أعمال مميزين، جعلوا من غرفة مكة المكرمة منبرًا تجاريًّا كبيرًا؛ حمَّلنا مسؤولية التطوير لمصافحة أيادي المستقبل، وبدأنا مسترشدين برؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة في تصميم استراتيجية شاملة للغرفة، مبنية على تحليل واقعي، نتجت منها أهداف وأولويات طموحة؛ فانبثقت منها مشاريع لتنمية تجارة "قبلة الدنيا". وعلى الرغم من مواجهتنا الجائحة استمرت ما يقارب نصف دورتنا إلا أن طموحنا وعزائمنا كانت أكبر من أن ننحني أو نتوقف.

وعدَّد إنجازات غرفة مكة المكرمة خلال الدورة بقوله: عملنا على تأسيس مركز غرفة مكة المكرمة للدراسات والأبحاث "ذكاء الأعمال"، وعززنا به إصدار التقارير والدراسات والأبحاث الاقتصادية المستندة إلى الموثوقية؛ للإسهام في تعزيز الخطط والرؤى لمستقبل العاصمة المقدسة، وكان مركز غرفة مكة المكرمة للتدريب، الذي لم يتوقف عطاؤه رغم الجائحة، بل استمر بنسخته الرقمية، يدرب ويؤهل شبابنا وشاباتنا، كما حصلنا بفضل الله على أول رخصة للتحكيم التجاري، ودشنَّا مركزًا متخصصًا للتحكيم التجاري بمنطقة مكة المكرمة.

وتابع هشام كعكي بقوله: بدأنا أعمال المرصد العقاري؛ ليكون مرجعًا عقاريًّا يختص برصد المتغيرات العقارية للسوق، وتقديم الخدمات الاستشارية، ومؤشرات الأداء لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ثم كان مركز مكة المكرمة للريادة والأعمال، ذلك الحلم الذي ظل يراود مجلس الدورة الـ٢٠ منذ بدء أعماله، حتى بات اليوم كيانًا مستقلاً وفاعلاً بجوار مبنى الغرفة لزيادة الإنتاجية، ودعم قطاع ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والشابات. وها أنا اليوم ألتقيكم في درة إنجازات الدورة الـ٢٠ "مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات"، الذي يحمل وعدًا اقتصاديًّا جديدًا لقطاع الأعمال والمجتمع المكي في العاصمة المقدسة؛ إذ يرفع مساهمة غرفة مكة في تمكين القطاع الخاص، والمشاركة في رفع جودة قطاع المعارض والفعاليات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية على أرض العاصمة المقدسة، وخدمة هدف "التنويع الاقتصادي"، الذي نسعى لتحقيقه.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي، يسرد قصة إنشاء غرفة مكة المكرمة من الفكرة إلى الانطلاق. وتحكي أحداث الفيلم فترة الستينيات الهجرية بمدينة مكة المكرمة بعد 20 سنة من دخول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى مكة المكرمة؛ إذ يحاول حسين جستينيه نقل وتطبيق الفكرة الإنجليزية التي جلبها من الهند إلى مكة المكرمة في محاولة لعرضها وتسويقها على التجار ورجال الأعمال. وينقسم الفيلم إلى ثلاث نقاط رئيسية: فترة ظهور الفكرة من قِبل حسين جستينيه وبداية تأسيس غرفة مكة المكرمة أثناء عودته من رحلة الهند العلمية، وفترة تأسيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة في بيت حسين جستينيه في عام ١٣٧٦ ه، الموافق 1956 م، وأيضًا أبرز إنجازات غرفة مكة المكرمة خلال ٧٥ عامًا.

كما عرضت اللجنة العقارية بغرفة مكة فيلمًا، يتضمن كلمات ملوك السعودية وولي العهد وأمير منطقة مكة المكرمة عن مدينة مكة المكرمة.