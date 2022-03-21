خالد الفيصل يكرّم stc لدعمها التقني لمؤتمر الحج والعمرة

وتستعرض stc خلال مشاركتها في المؤتمر، مجموعة من الخدمات والحلول التقنية الذكية التي تسهم في إثراء وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة منها شبكات الجيل الخامس وتقنيات ذكية تعزز أمن المشاعر المقدسة مثل الكاميرات المثبتة وكاميرات الدرونز للمراقبة، بالإضافة إلى مراكز المراقبة التلفزيونية الذكية (CCTV) المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسيارات المراقبة الذكية.