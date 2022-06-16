"خالد بن سلمان": الرياض حليف مهم لواشنطن ومن الصعب إنجاز أمور كثيرة بالمنطقة بدونها

وتابع الأمير خالد في لقاء مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "هناك اعتراف من الحكومة الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية حليفهم، ومن الصعب إنجاز أشياء كبيرة في المنطقة، تتعلق بالأمن والاقتصاد العالمي، بدوننا".