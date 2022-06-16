"خالد بن سلمان": الرياض حليف مهم لواشنطن ومن الصعب إنجاز أمور كثيرة بالمنطقة بدونها

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع: إن زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية سيكون لها تأثير قوي على المنطقة، وستعزز علاقة العمل بين البلدين.
وتابع الأمير خالد في لقاء مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "هناك اعتراف من الحكومة الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية حليفهم، ومن الصعب إنجاز أشياء كبيرة في المنطقة، تتعلق بالأمن والاقتصاد العالمي، بدوننا".
وأضاف: "هذه العلاقة هي حجر الزاوية للاستقرار، سواء في الشرق الأوسط أو للاقتصاد العالمي".
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن "الجميع في المملكة العربية السعودية يتطلع إلى تحديد الشكل الذي ستبدو عليه هذه العلاقة في هذا القرن".