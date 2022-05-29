"خالد بن سلمان" في واشنطن.. ترجمة جديدة لصلابة الموقف السعودي

وما بين هذا وذاك، يظل أبلغ ردود الأفعال على زيارة نائب وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة، ما قاله الدبلوماسي الأمريكي لبيرتو ميغيل فيرنانديز، وتحدثت عنه شبكة سي إن إن، حين قال: "السعودية دولة عقلانية، ولا تقبل مزايدات، ولا تندفع. وهكذا السياسة التي هي لغة المصالح".