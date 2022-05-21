"خالد بن سلمان" يؤكّد دعم التحالف بقيادة المملكة للمجلس الرئاسي اليمني

أعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أنه ناقش في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الشأن اليمني ومستجداته، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلّعات الجميع لأن يصل اليمنيون إلى حلٍ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.