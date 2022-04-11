"خالد بن سلمان" يرعى حفل تخريج الدفعة 80 لطلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

حضر الحفل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.