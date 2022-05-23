"خالد بن سلمان" يزور مقر القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث التعاون العسكري

حضر اللقاء من الجانب السعودي، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء الركن فواز بن محمد الفواز.