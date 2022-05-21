"خالد بن سلمان" يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضان العلاقات الإستراتيجية والتاريخية

كما التقى سمو نائب وزير الدفاع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، وبحثا خلال اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما جرى استعراض ما تشهده المملكة من تطورات في إطار رؤية 2030م، منوهًا سموه بالتعاون والحوار القائم بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.