"خالد بن سلمان" يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويرأس الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك

إثر ذلك رأس سمو نائب وزير الدفاع الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة، ورأس وكيل وزارة الدفاع للسياسات الدكتور كولن كال الجانب الأمريكي، وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏‎