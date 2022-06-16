"خالد بن سلمان" يلتقي وزير الدفاع التشادي ويبحثان التعاون المشترك

كما حضره من الجانب التشادي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية للأمن الوطني أحمدو إبراهيم أحمد، والمدير العام للاحتياطي الإستراتيجي العسكري اللواء عمر ديبي انتوا، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر، والملحق العسكري لجمهورية تشاد في المملكة العميد مسار هود آدم.