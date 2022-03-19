"خالد للعيون" والبنك الإسلامي للتنمية يدشنان تعاوناً لدعم مكافحة العمى

ويأتي توقيع البنك الإسلامي للتنمية لهذه الاتفاقية تحقيقاً لأهدافه وأدواره الرائدة في مجال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عدد من الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفي إطار جهوده للحد من انتشار العمى وتحسين جودة رعاية العيون في الدول الأعضاء المستفيدة من برنامجه. ويمثل اختيار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نظراً لما يملكه من إمكانيات متقدمة، ويعد أحد المراكز الطبية العالمية المتخصصة في مجال طب وأبحاث وتعليم وتدريب العيون ومنذ انطلاقته وهو يسير على أعلى المعايير العالمية تطوراً وله أدوار رائدة في رفع الوعي الصحي ومكافحة العمي، فقد نظم عددًا من البرامج التطوعية لإجراء عمليات الساد (الماء الأبيض) في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى عمليات زراعة القرنية التطوعية، وتأسيس مجموعات دعم للمرضى المصابين بأكثر الأمراض شيوعاً والتي قد تؤدي إلى العمى، إضافة إلى تنظيم حملة "ساعدني لأرى" للحث على التبرع بالقرنية بعد الوفاة، وإنشاء مركز تأهيل بصري للمكفوفين وضعاف البصر وهو الوحيد حالياً في المملكة، وإنشاء حساب "أوصفها" على تويتر لتوفير إمكانية الوصول للمحتوى من المكفوفين، وإطلاق البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي بالشراكة مع وزارة الصحة والذي يهدف لحماية أكثر من 400 طفل من الأطفال الخدج من العمى سنوياً، إضافة إلى التوسع في برنامج زراعة القرنية.