خالف اشتراطات البلدية.. إغلاق مجمع تجاري بعزيزية مكة

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية، تُكثف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق إقبالًا متزايدًا؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق لائحة الاشتراطات البلدية والصحية والتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا أنه لا تهاون مع المحلات المخالفة فيما يتعلق بسلامة وصلاحية المواد الغذائية، وبهدف تهيئة الأجواء الصحية الآمنة للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على صحتهم وسلامتهم.