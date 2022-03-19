خبراء: "الفصول الثلاثة" تساهم في رفع كفاءة نواتج التعلم والاستثمار المثالي للعام الدراسي

وأشار الدكتور سالم بن مزلوه العنزي من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمستشار بوزارة التعليم، إلى أنه في نظام الفصلين الدراسيين كانت فترة الإجازة طويلة؛ قرابة أربعة أشهر، وبالتالي قد يكون هناك هدر وفجوة تعليمية؛ لأن الطالب عندما يعود في بداية العام الدراسي الجديد يكون منقطعًا بصورة كبيرة عن المحتوى التعليمي؛ لكن في نظام الفصول الدراسية الثلاثة والذي يمثل إضافة كبرى في زيادة اكتساب المهارات لدى الطلبة، وخاصة ما يتعلق بالمهارات الحياتية؛ سيما إذا رافقها التطبيق بحسب ما يتيحه هذا النظام من وقت إضافي للتعلم، كما أن هذه التجربة تأتي مواكبة للعديد من النظم التعليمية العالمية.