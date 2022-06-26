خبراء دوليون و4 محاور.. الرياض تفتح ذراعيها لـ"العالمي لإدارة المشاريع"

ويتناول المنتدى العديدَ من حلقات النقاش الإثرائية والعروض التقديمية وورش العمل التي يقدّمها ويديرها نخبةٌ من الخبراء والمختصين من كافة أنحاء العالم؛ مستهدفًا في ذلك رفع مهارات المديرين والتنفيذيين، وتحفيز الشباب والطلاب المهنيين على التميز في مجالاتهم، كما سيصاحب المنتدى معرض مخصص للشركاء والرعاة تُستعرض فيه أحدث أساليب وأدوات إدارة المشاريع والاستثمار.