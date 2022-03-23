خبراء عالميون يستعرضون مستقبل فرص استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي

اختُتمت فعاليات المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الأول على مستوى العالم، اليوم، في مدينة الخُبر السعودية، بالكشف عن أبرز الفرص في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه في العالم.