خبراء محليون ودوليون يناقشون أفضل الممارسات لجودة مخرجات التعليم في "المؤتمر الدولي للتعليم"

كما تطرق دانكان روس، المدير العام لبيانات تايمز للتعليم العالي بالمملكة المتحدة، إلى كيفية تقديم أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة ضمن إطار عمل التعليم، وأهمية جمع البيانات من وإلى الجامعات؛ لدعم تحقيق أهداف تطوير التعليم الجامعي وأهداف التنمية المستدامة، وضرورة تأهيل وتدريب الخريجين أكاديميًّا وعمليًّا. مشيدًا بنجاح الجامعات السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصنيف عدد كبير من جامعاتها في مراتب متقدمة عالميًّا في هذا المجال، ولاسيما في تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية.