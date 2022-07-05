"خبير": الأرقام المذكورة بمؤتمر التواصل تعكس جهود "التجارة" لكبح ارتفاع الأسعار

قال الخبير بالشأن العقاري والاسكان عايد الهرفي، إن كلمة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في ⁧‫مؤتمر التواصل الحكومي‬⁩ كانت جامعة مانعة، وضع فيها النقاط على الحروف، وأوضح فيها أسباب ارتفاع الأسعار عالميًا وما نتج عنها من ظروف مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الرشيدة للحد من آثارها على المواطن والاقتصاد الوطني.