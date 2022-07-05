"خبير": الأرقام المذكورة بمؤتمر التواصل تعكس جهود "التجارة" لكبح ارتفاع الأسعار

قال الخبير بالشأن العقاري والاسكان عايد الهرفي، إن كلمة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في مؤتمر التواصل الحكومي كانت جامعة مانعة، وضع فيها النقاط على الحروف، وأوضح فيها أسباب ارتفاع الأسعار عالميًا وما نتج عنها من ظروف مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الرشيدة للحد من آثارها على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأرقام الكبيرة والنسب الدقيقة التي ذكرها الوزير ماجد القصبي تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة لكبح جماح الأسعار ومكافحة الاحتكار ومراقبة السلع مع الدعم الحكومي اللامحدود، مما خفف من وقع الآثار السلبية على المواطن كأفضل أداء حكومي على مستوى دول العالم بفضل الله.