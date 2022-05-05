خبير التعاون الدولي والشراكات محافظًا للأحساء .. من هو سعود بن طلال؟

وكان الأمير سعود في السابق، المستشار والمشرف العام على "وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع"، كما شغل منصب المدير العام للتعاون الدولي في "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" بين 2014 و2016، ومستشار قانوني في "وزارة الداخلية" بين 2008 و2014.