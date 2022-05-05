خبير التعاون الدولي والشراكات محافظًا للأحساء .. من هو سعود بن طلال؟

صدرت أوامر ملكية متضمنة إنشاء هيئة لتطوير الأحساء يُعين مجلس إدارتها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً جديدًا للأحساء بالمرتبة الممتازة.
والأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية والقانون الدولي من "جامعة كينت" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والإدارة والتنظيم من "جامعة سافولك" في الولايات المتحدة الأميركية.
وشغل الأمير سعود بن طلال منصب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمات المستفيدين وتجربة العميل والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، وهو عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار.
وكان الأمير سعود في السابق، المستشار والمشرف العام على "وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع"، كما شغل منصب المدير العام للتعاون الدولي في "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" بين 2014 و2016، ومستشار قانوني في "وزارة الداخلية" بين 2008 و2014.