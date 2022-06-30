خبير: السماح للمطور العقاري الأجنبي بدخول السوق السعودي ستكون له نتائج إيجابية على الأسعار

وتابع: "أشعر بأن البنود الموجودة في العقود العقارية من مصلحة المطور رقم واحد"، وتساءل: "كيف لمواطن حجز لمدة ثلاث سنوات يترك بسبب التعثر أو تأخر الاستلام؟! والأجدر أن يتم إيجاد بديل له"، مشيرًا إلى أن هناك استطلاعًا حديثًا أظهر عدم رضا 84 % من المستفيدين من المشروعات العقارية.