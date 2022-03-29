خبير تربوي: الصيام محفز ومشجع ولا يعيق التعليم أو الأنشطة

قال الخبير التربوي عبدالرحمن الشهري إن الكثير من الأهالي يرون أن الدراسة تشكل عبئًا على أولادهم خلال شهر رمضان، وقد يظن بعضهم أن الصيام يعيق التعليم أو الأنشطة اليومية أو الحياتية، وهذا غير صحيح، فإن التميز والنجاح بل والانتصار الذي قام به المسلمون قديمًا كان معظمه في هذا الشهر المبارك، وحقيقة فإن الصيام قد يكون محفزًا ومشجعًا للطلاب والطالبات على الدراسة والنجاح والتميز.
وبيَّن الخبير "الشهري" أنه يمكن القول إنه بشيء من التنظيم سيجد الطالب نفسه في طاقة ونشاط من أجل التحصيل الدراسي سواء كان في ذهابه إلى المدرسة أو القيام بالمذاكرة وأن التعليم سواء في رمضان أو غيره هو تطوير لإمكانات أبنائنا الطلاب والطالبات، وأغلبية الأسر تهتم بذلك الأمر وتعده من الأمور الأولية في حياتهم لاهتمامهم بمستقبل أبنائهم وبناتهم.
وأضاف "الشهري" أنه مما لا شك فيه فإن وزارة التعليم وبتوجيه قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - أولت التعليم أهمية بالغة حتى أثناء جائحة كورونا التي هزت العالم فلم تتوقف، وأوجدت الحلول والبدائل لتستمر رحلة التعليم، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - في تطوير النظام التعليمي، ومستهدفات رؤية 2030 ليكون الطالب السعودي قادرًا على المنافسة العالمية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد والعمل.
وتابع: ويجب علينا كأولياء أمور أو تربويين أن نحفز أبناءنا وبناتنا ولا نتحجج بالصوم خلال الشهر الفضيل للتوقف عن الدراسة اعتقادًا أن الصيام يحتاج إلى الراحة لأنه اعتقاد خاطئ، فكثير من الأطباء والدراسات ينصحون ببذل الطاقة والجهد خلال شهر رمضان كي يتمكن الجسم من تحقيق الإفادة القصوى من الصيام وفوائده، وأن نرغبهم بالدراسة في رمضان ونقوم بهذا الأمر بصبر وبحكمة وبتخطيط سليم، ونغير كثيرًا من العادات السيئة التي أعتدنا عليها مثل السهر وعدم تنظيم الوقت ونفكر في الطريقة التي يمكن أن يتفوق فيها أبناؤنا وبناتنا، فقد أثبتت العديد من التجارب أن النجاح في رمضان يمكن أن يتحقق وبتفوق عن غيره من الأشهر ان أحسن الطالب والأسرة التنظيم في شهر رمضان المبارك.
واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، وحددت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.