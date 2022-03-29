خبير تربوي: الصيام محفز ومشجع ولا يعيق التعليم أو الأنشطة

وتابع: ويجب علينا كأولياء أمور أو تربويين أن نحفز أبناءنا وبناتنا ولا نتحجج بالصوم خلال الشهر الفضيل للتوقف عن الدراسة اعتقادًا أن الصيام يحتاج إلى الراحة لأنه اعتقاد خاطئ، فكثير من الأطباء والدراسات ينصحون ببذل الطاقة والجهد خلال شهر رمضان كي يتمكن الجسم من تحقيق الإفادة القصوى من الصيام وفوائده، وأن نرغبهم بالدراسة في رمضان ونقوم بهذا الأمر بصبر وبحكمة وبتخطيط سليم، ونغير كثيرًا من العادات السيئة التي أعتدنا عليها مثل السهر وعدم تنظيم الوقت ونفكر في الطريقة التي يمكن أن يتفوق فيها أبناؤنا وبناتنا، فقد أثبتت العديد من التجارب أن النجاح في رمضان يمكن أن يتحقق وبتفوق عن غيره من الأشهر ان أحسن الطالب والأسرة التنظيم في شهر رمضان المبارك.