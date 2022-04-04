خبير سعودي: الحرب الروسية الأوكرانية وراء ارتفاع أسعار الذهب

وقدم الأشرفي على هامش مشاركته في ورشة عمل للمتدربات في معهد المستقبل العالي، 5 نصائح وإرشادات لرواد الأعمال والمستثمرين الجدد في قطاع الذهب والمجوهرات لتحقيق النجاح، أولها أن يبدأ الشخص من حيث انتهى الآخرون، ويدرس السوق بشمولية لمعرفة توجهاته المستقبلية من خلال احتياجاته الفعلية، وثانيها البحث عن نفسه في هذا المجال بمعنى إلى أين تريد أن تصل سواءً في المنتجات المحلية أو العالمية أو الهدايا والمناسبات، ثالث النصائح الاستعانة بخبرات وصناع حرفيين (صايغ) متمكنين في مهنتهم، والأمر الرابع هو التسوق عبر مصانع معتمدة ومحترفين يوفرون له الوقت والجهد، وأخيرًا الحفاظ على النجاح والانطلاق به نحو آفاق أرحب.