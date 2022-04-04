خبير سعودي: الحرب الروسية الأوكرانية وراء ارتفاع أسعار الذهب

توقع خبير سعودي في قطاع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أن يشهد الذهب وقتاً حتى تستقر أسعاره، وأرجع الارتفاع الذي يشهده في الفترة الأخيرة إلى آثار قيام الحرب الروسية الاوكرانية الذي تسببت في رفع الأسعار وتراجع الطلب بشكل مؤقت، مؤكداً أن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي مع انتهاء آثار الحرب على المستوى العالمي، وعودة الأسعار إلى الاستقرار.
وأكد المدير التنفيذي لشركة طيبة للصياغة والمجوهرات عصام عبدالعزيز الأشرفي أن سوق الذهب والمجوهرات في السعودية مواكب للأسواق العالمية ويشهد تجديدًا وتطويرًا مستمراً، وتأثره بالأزمات العالمية يكون محدودًا نوعًا ما لقوة وثبات الاقتصاد في السوق السعودي، حيث تأتي المملكة في مرتبة متقدمة، بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة في استهلاك الذهب، ضمن العشر الأوائل في سوق المجوهرات على المستوى الدولي.
وأشار "الأشرفي" إلى أن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة في الذهب والمجوهرات يحدث على مستوى العالم وليس محليًا فقط، نتيجة الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الأسعار والطلب على المشغولات الذهبية، وزاد من كلفة الشحن عالمياً، وزاد أيضًا من درجة التحوط، متوقعاً أن يتعافى السوق ويعود إلى طبيعته مع انحسار الأزمة.
وقدم الأشرفي على هامش مشاركته في ورشة عمل للمتدربات في معهد المستقبل العالي، 5 نصائح وإرشادات لرواد الأعمال والمستثمرين الجدد في قطاع الذهب والمجوهرات لتحقيق النجاح، أولها أن يبدأ الشخص من حيث انتهى الآخرون، ويدرس السوق بشمولية لمعرفة توجهاته المستقبلية من خلال احتياجاته الفعلية، وثانيها البحث عن نفسه في هذا المجال بمعنى إلى أين تريد أن تصل سواءً في المنتجات المحلية أو العالمية أو الهدايا والمناسبات، ثالث النصائح الاستعانة بخبرات وصناع حرفيين (صايغ) متمكنين في مهنتهم، والأمر الرابع هو التسوق عبر مصانع معتمدة ومحترفين يوفرون له الوقت والجهد، وأخيرًا الحفاظ على النجاح والانطلاق به نحو آفاق أرحب.
وشدد على توجه مصممي المجوهرات لسوق العمل ومخرجاته بما يواكب احتياجاته وتطوراته في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التسويق بالدرجة الأولى واتجاهاته في المرحلة القادمة، بما يلبي احتياجات المستهلك وشجع ورغب بأن تكون التصاميم مستوحاة من البيئة السعودية ممزوجة بلمسات عالمية لنجعل لنا روح وبصمة سعودية تواكب رؤية 2030 الملهمة في السوق المحلية والتوجه بها نحو العالمية.
ونوه "الأشرفي" المتخصص في فحص أحجار الألماس بالدور المتميز الذي يقدمه معهد المستقبل العالمي لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات في هذه المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن شركة طيبة دربت أكثر من 600 شاب وفتاة خلال الفترة الماضية، وأطلقت معظمهم لسوق العمل ووظفت أكثر من 200 منهم، مؤكدًا أنها تدعم رواد الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات ليكونوا أصحاب أعمال في السوق.