"خبير صحي": التوعية بخفايا "جدري القرود" وأعراضه ضرورة وقائية هامة

ودعا "خوجة" المسافرين إلى الخارج بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، والالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر؛ مبينًا أن جدري القرود هو مرض نادر يحدث أساسًا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.. وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية؛ ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر، ويتراوح في العادة معدل الإماتة في الحالات الناجمة عن فاشيات جدري القرود بين 1 و10%، وتلحق معظم وفياته بالفئات الأصغر سنًّا، ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضًا من جدري القرود.