"خبير طقس": أجواءٌ من لطيفة إلى باردة على معظم مناطق المملكة

قال المتخصّص في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن أجواءً من لطيفة إلى باردة على معظم مناطق المملكة فجر اليوم السبت.

وأضاف "الحصيني"؛ أن درجات الحرارة اليوم، سجّلت "طريف" أقل درجة حرارة في المملكة بمعدل (7)، فيما سجّلت الرياض (20) درجة، وجازان أعلى درجة حرارة (26) مئوية.

وتابع "خبير الطقس والمناخ" قائلاً، إنه يُوجد بعض الغيوم على المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة، وعلى الشمالية.

وتوقّع "الحصيني"؛ أمطاراً محدودة ومتفرقة ورياح مغبرة على أجزاءٍ من جنوب غرب وسط وشرق المملكة اليوم السبت.

وقال "الحصيني"؛ من خلال مراصد الطقس متوقع انخفاض في الحرارة، ويراوح الانخفاض بين"4°C " و"8 °C" عمّا سجلته الحرارة العظمى، أمس الجمعة، وستكون البداية اليوم السبت على الشمالية، فالغربية والوسطى والشرقية من غد الأحد، وتبلغ ذروة الانخفاض في درجات الحرارة بعد غد الإثنين، ومن الثلاثاء 1443/7/28هـ يطرأ ارتفاعٌ تدريجي ورياحٌ مغبرة.