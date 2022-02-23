"خبير طقس": حالة ممطرة بدءاً من غد الخميس تستمر أياماً عدة تشمل معظم المناطق

توقّع المتخصّص في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حالة ممطرة خفيفة بدءاً من غد الخميس، وتستمر أياماً عدة على أجزاءٍ متفرقة من غرب وشمال ووسط وشرق وجنوب المملكة.

وقال "الحصيني"، إن اليوم الأربعاء1443/7/22هـ، أول أيام سعــد بـــلـع (العقرب الثانية) النجم السابع من الشتاء أيامه (13) يوماً.

وأضاف، أن آخر أنواء الشتاء يُسمّى عقرب الدم دلالة على أن برده يُدمي ولا يقتل، لكن أحيانا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وتكثر فيه الأمطار -بإذن الله-.

وتابع "الحصيني"، يوافق الرابع من برج الحوت، تقول العرب: إذا طلع الحوت البرد يموت، وتقول إذا طلع بلع اقتحم الربع - ولد الإبل - ولحق أهله الهبع، هو ولد الإبل آخر النتاج، وصيد المرع، وصار في الأرض لمع، من العشب.

يكثر فيه الفقع، وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر فيه هجرة الدحروج المطوق، ويبدأ فيه غرس فسائل النخيل وتلقيحها.