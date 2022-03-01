"خبير طقس": شهر مارس نهاية الشتاء فعلياً وفلكياً وثلثه الأخير بداية الربيع

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ إن معظم مناطق المملكة شهدت فجر اليوم الثلاثاء، أجواءً باردة، وسُجّلت أقل درجة حرارة في طريف (7) مئوية، فيما سَجّلت جازان أعلى درجات الحرارة (25) مئوية، والرياض (12) درجة مئوية.

وتوقّع "الحصيني"؛ اليوم الثلاثاء، أن توالي الحرارة ارتفاعها التدريجي ويتراوح الارتفاع بين (5) و(7) عمّا سجّلته أمس، وأمطاراً على المرتفعات الغربية والجنوبية وعُمان.

وقال "الحصيني"، إن اليوم الثلاثاء 28 رجب بداية شهر مارس له عدة خصائص، من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن وأيامه "31" يوماً، الثلث الأول فيه نهاية الشتاء فعلياً، والثلث الثاني فيه نهاية الشتاء فلكياً، والثلث الأخير منه بداية الربيع فلكياً، وفيه إرهاصات موسم المراويح التي بدايتها الفعلية في أبريل.