خبير في السلامة: مخارج الطوارئ بمدينة مكة الطبية غير مؤهلة لإخلاء المرضى!

وأردف: من بين الطرق المتبعة حالياً في إخلاء المرضى الملازمين للأسرة هو نقلهم في أسرة محمولة، وهنا مكمن الخطورة حيث يتطلب ذلك الإجراء الذي لا يحتمل أكثر من ثلاث دقائق وجود عدد من المنقذين عند الأزمة يتجاوز عددهم أربعة أضعاف المرضى الذين لا يتمكنون من مغادرة أسرتهم، وهذا ما يصعب تحقيقه لضخامة العبء في تلك اللحظات الحرجة.