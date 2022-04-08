خبير مناخ يقترح حلًا جذريًا لمشكلة القرود في السعودية.. تعرف عليه

وختم مقالته بقوله: ربما بعض المختصين والمراقبين يأنف من اختيار القتل حلًا تطبيقيًا في هذا الشأن!!‏ مشيرًا إلى أن آلية إعادة التوازن البيئي للمكان بالحماية والإكثار أو القتل معمول بها دوليًا، والأستراليون شرعوا في قتل الإبل ‏لأسباب بيئية كما يدّعون، نحن أيضًا علينا التخلص من 90% من القردة ‏بصورة شرعية بيئية؛ حتى نعيد عددها لوضعه ‏الطبيعي، سيما وأن القرود في السعودية تَحقق ضررها؛ وهددت أمن المجتمع، وسلامة الناس، ومن جهة أخرى فإن القتل هو ‏الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، والشارع الحكيم أمرنا بقتل الفواسق الخمسة، ‏ودونكم فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن حكم قتل القرود المؤذية حيث قال: "لا بأس بقتل الثعالب والقرود إذا ‏آذت، مثلما قال ﷺ: خمس من الدواب يُقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور، فكلها تُقتل، فإذا آذاه ‏القرد أو الهر -القط- لا بأس بقتله، إذا لم يتيسر السلامة منه بغير قتل".‏