"خبي فحماتك الكبار لعمك آذار".. "خريطة الأمطار والغبار" يرسمها "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً لا يخلو من تشكُّل سحبٍ محدودة ربما تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات: عسير والباحة وجازان.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الدافئة على أجزاءٍ من #حائل وغربي #القصيم و #الرياض وشرقي #المدينة #مكة، وقد تثير بعض الغبار".

وتابع متسائلاً: هل الفترة هذه هي "بياع الخبل عباته"؟ وأجاب: نعم.. "بياع الخبل عباته" تُطلق عادة في العشر الأول من #مارس على وجه التقريب.

وأوضح: يقول أهل الشام: "خبي فحماتك الكبار لعمك آذار"، وقال اللبنانيون: "خبي تياب الدار لحد ما يجيك آذار".