خداع بصري وترفيه جاذب.. "ليالي رمضان" على طريق المشاة بمزدلفة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، مهرجان وفعاليات ليالي رمضان، التي ستقام على طريق المشاة بمشعر مزدلفة، في الرابع من رمضان وحتى يوم عشرين من الشهر، من العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية صباحًا.