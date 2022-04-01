خداع بصري وترفيه جاذب.. "ليالي رمضان" على طريق المشاة بمزدلفة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، مهرجان وفعاليات ليالي رمضان، التي ستقام على طريق المشاة بمشعر مزدلفة، في الرابع من رمضان وحتى يوم عشرين من الشهر، من العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية صباحًا.
وتهدف الفعاليات إلى توفير بيئة ترفيهية جاذبة لأهالي وزوار مكة المكرمة، خلال الشهر المبارك، وتحقيق رؤية الاستدامة بإعمار المشاعر المقدسة وتحسين جودة الحياة وتنوع الفعاليات للمجتمع المكي؛ حيث تحرص الهيئة الملكية وذراعها التنفيذي شركة "كدانة" على زيادة النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وفتح الباب أمام الفرص للشباب والفتيات للعمل الموسمي.
كما تضمّ عدة مسارات منها، حارة مكة القديمة، ومسرح المسابقات، ومطاعم وكافيهات، ومنطقة "الحماس" المخصصة للأنشطة الترفيهية، ومعرض مصاحب للتصوير التاريخي، وآخر للخداع البصري ومطعم فاخر في إحدى المواقع التاريخية المجاورة لمنطقة الفعاليات.
وتوزعت فعاليات المهرجان على أربع مناطق: منطقة الممشى، والتي خصصت للفعاليات الرياضية وتأجير الدراجات الهوائية، ومنطقة البلازا التي تعد المركز الرئيسي للفعالية، وتتميز بإضاءاتها وأماكن للتسوق؛ إذ تضم سوقاً محلياً، وآخر يعرض منتجات الجاليات المقيمة في مكة، لتبادل الثقافات والأعمال الفنية، وركن للأعمال التاريخية، بالإضافة إلى زاوية المسرح، والحارة المكية بدكاكينها القديمة وشارع للأكلات الشعبية، وأشهر الحرف التاريخية والألعاب الشعبية ومركاز للعمدة. وتضم منطقة البلازا أيضاً ركناً للفنون ومعرضاً للصور، خصصت لهواة الرسم، وستشهد كذلك مسابقات للطهي ومعرض للخداع البصري.
وتعد منطقة المستراح ثالث مناطق الفعالية، والتي تقام في أحد المواقع التاريخية بالمشاعر وتشمل مطعمًا تاريخيًا فاخرًا، يقدم وجبتي الإفطار والسحور، فيما خصصت المنطقة الرابعة للأنشطة الترفيهية.