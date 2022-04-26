خدماتها منوعة.. 5 عيادات طبية لمتابعة صحة المعتكفين بالحرم

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خمس عيادات طبية داخل المسجد الحرام (عيادتان للرجال، وثلاث عيادات للنساء) لمتابعة الحالة الصحية للمعتكفين والمعتكفات.
وقامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام- بتوفير "عيادة معتكف" لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعوية والإرشادات الصحية، التي تعين وتساعد المعتكفين على أداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، ولتسهيل جميع الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع وحدة خدمة المعتكفين والتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي "سماف"، من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين طبيين متطوعين.
وحدّدت الرئاسة موقع العيادات الطبية عيادتين للرجال وثلاث عيادات نسائية بالتنسيق مع الشؤون النسائية، ومتابعة آلية عمل العيادة وما تقدمه للمعتكفين من خدمات كثيرة في جعل بيئة المسجد الحرام بيئة آمنة وصحية.
ويشمل نطاق خدمات العيادة: "قياس العلامات الحيوية، والفحوصات الطبية الأولية، والتشخيص الأوليّ للمرض، والفحوصات التخصصية؛ من خلال استشاريين وأخصائيين مرخصين، إضافة إلى الإسعافات الأولية والضماد، وتوفير الوصفات العلاجية والتوعية الصحية"؛ بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة للمعتكفين وضيوف الرحمن، ومساعدتهم على تحقيق المقصد الشرعي من الاعتكاف.