خدماتها منوعة.. 5 عيادات طبية لمتابعة صحة المعتكفين بالحرم

ويشمل نطاق خدمات العيادة: "قياس العلامات الحيوية، والفحوصات الطبية الأولية، والتشخيص الأوليّ للمرض، والفحوصات التخصصية؛ من خلال استشاريين وأخصائيين مرخصين، إضافة إلى الإسعافات الأولية والضماد، وتوفير الوصفات العلاجية والتوعية الصحية"؛ بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة للمعتكفين وضيوف الرحمن، ومساعدتهم على تحقيق المقصد الشرعي من الاعتكاف.