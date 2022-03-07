خدمات أمنية مبتكرة وشراكات.. إقبال كبير على جناح "مجموعة شمال" بمعرض الدفاع الدولي

كما تضم قائمة شراكات "شمال" شراكة مع "ARX" للفضاء والدفاع، وهي شركة تدريب عالمية، تقدم أعلى مستويات التدريب بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بمتدربين ذوي مهارات عالية، ومتحمسين، من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، واستخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب.. وهي المشغل العالمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، التي بدأت في عام 2014 مع 200 متدرب فقط، لكنها تضم اليوم أكثر من 4800، وتخرَّج منها بنجاح ما يقرب من 3000 متدرب بمعدل توظيف 95 في المائة؛ إذ التحق الخريجون بالعديد من المنظمات الدفاعية والمدنية الرائدة.