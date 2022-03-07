خدمات أمنية مبتكرة وشراكات.. إقبال كبير على جناح "مجموعة شمال" بمعرض الدفاع الدولي

يواصل جناح شركة "شمال" تميُّزه واستقبال زواره في معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022. وشهد الجناح حراكًا غير مسبوق، وإقبالاً كبيرًا؛ لما يقدمه من استراتيجيات جديدة في تطوير وتوطين الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات.
وتقدِّم "شمال" خدمات استشارية للعديد من عملاء الدفاع والأمن الدوليين، وتتعامل في المعدات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وتنفذ العقود مع جهات عسكرية وأمنية سعودية عدة.
كما تقدم المجموعة حزمة متنوعة من المنتجات، كالتموين العسكري والملاجئ العسكرية، والمستشفيات الميدانية، والعربات المدرعة، والسترات التكتيكية، والخدمات اللوجستية العسكرية، والمعدات "مولدات، قطع غيار، ملحقات".. وتبرز ضمن الخدمات "استراتيجية السوق والتحليل، وأفضل الخدمات في العلاقات التجارية، وأفضل الأدوات لتحسين الشبكة"، فضلاً عن خدمة الصيانة والدعم الفني، وتقديم خدمات تدريبية ودورات عسكرية وطيران متخصصة متقدمة، والتدريب على نظام القيادة والسيطرة، وتدريب القوات الخاصة، والترجمة الفورية للدورات الفنية، وتدريب السقوط الحُر.
وينقسم جناح مجموعة شمال إلى 5 أقسام، تُمثِّل كيان المجموعة عبر 5 شركات. ويأتي أول قسم لشركة شمال "الاستثمارات الدفاعية الأمنية"، ويضم قاعات اجتماعات لمناقشة التعاون والشراكات، وعرض الخدمات للعملاء الحاليين والمستهدفين. كما يتضمن جناح المجموعة قسمًا خاصًّا بشركة شمال للتدريب العالمي (إحدى أحدث شركات المجموعة)، التي تهدف إلى تطوير القدرات التعليمية والفنية في مختلف المجالات التي تحتاج إليها الموارد البشرية المتخصصة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في صناعة التدريب، وأحدث برامج التدريب المقدمة من قِبل شركة التدريب بتخصصات فنون الطهي والبروتوكول والضيافة بالشراكة مع متخصصين عالميين في هذا المجال.
ويحل في القسم الثالث للمجموعة شركة "ARX الجو والفضاء والدفاع" المشغلة للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض. وتستعرض الإمكانيات والقدرات التدريبية، والمعدات المستخدمة في البرامج التدريبية المتخصصة في علوم وصيانة وهندسة الطيران.
فيما يحل في القسم الرابع شركة Parts Arabia التي استعرضت مجموعة خدماتها المتخصصة في صيانة قطع غيار وإلكترونيات الطائرات. وفي القسم الخامس من الجناح تأتي شركة SVI السعودية، التي عرضت العديد من المعدات والعربات المصفحة والقدرات الأمنية لهذه المنتجات.
كما لفتت العربات المصفحة التي تعرضها الشركة انتباه الحضور، وجذبتهم للوقوف عندها، خاصة عربة ماكس 9، وهي عبارة عن عربة مصفحة بمستوى أمني عالٍ، وصُممت لتوفير أقصى درجات القوة والتحمل، إضافة إلى راحة بالتصميم الداخلي. والعربة بخمس سرعات.
وفي هذا السياق ثمَّن الرئيس التنفيذي لمجموعة "شمال"، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاعات الدفاع، مشيرًا إلى أن جناح المجموعة يساهم ضمن مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030؛ إذ يتيح برامج لإعداد الجيل القادم من المواهب المحلية، ويستعرض فرص التطور وبرامج التدريب المهني في القطاع.. منوهًا بالإقبال الدولي على الجناح.
وأوضح الأمير تركي أن جناح "شمال" بما يحمله من تميز جذب المهتمين بالأمن والدفاع لتعزيز بناء الشراكات، وتقديم حلول تقنية مبتكرة من خلال استعراض أحدث المعدات والتقنيات في صناعة الدفاع؛ إذ يقدم الجناح نظرة مستقبلية لصناعة الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا، تعتمد على التوافق العملياتي، ويتيح فرصًا هائلة أمام المعنيين بالقطاع محليًّا ودوليًّا، بمن فيهم المصنعون والجهات الحكومية والمستثمرون.
وبيَّن أن "مجموعة شمال" عبر جناحها تركز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء)، ويتيح مواكبة تطورات الصناعات العسكرية في مجالَي الدفاع والتكنولوجيا، ويتيح فرصًا حقيقية في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
يُذكر أن مجموعة "شمال" نفَّذت شراكات عدة، منها شراكة مع "Parts Inc" في شأن تزويد الطائرات المدنية والعسكرية بقِطع الغيار والتدريب الفني وإدارة أصول الإصلاح والخدمات الدفاعية للجيش في جميع أنحاء العالم؛ إذ تعتمد Parts Inc على 50 عامًا من الخبرة، ضمن إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لتقديم المكونات والمعدات والموظفين الأساسيين للشركاء الدوليين؛ وهو ما يؤدي إلى تحسين جاهزية الطيران؛ إذ تهدف الشراكة إلى نقل شركة Parts Inc إلى السعودية.
كما تضم قائمة شراكات "شمال" شراكة مع "ARX" للفضاء والدفاع، وهي شركة تدريب عالمية، تقدم أعلى مستويات التدريب بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بمتدربين ذوي مهارات عالية، ومتحمسين، من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، واستخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب.. وهي المشغل العالمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، التي بدأت في عام 2014 مع 200 متدرب فقط، لكنها تضم اليوم أكثر من 4800، وتخرَّج منها بنجاح ما يقرب من 3000 متدرب بمعدل توظيف 95 في المائة؛ إذ التحق الخريجون بالعديد من المنظمات الدفاعية والمدنية الرائدة.
وتتواصل مشاركات مجموعة شمال لتصل إلى محطة "SVI"، وهي شركة مبتكرة للهندسة الميكانيكية والتطوير السريع للمنتجات، تتمتع بقدرات في تصميم المنتجات، وتحليل العناصر المحدودة، والتطوير، وتقييم المنتج، والتصنيع، مع التركيز على صناعة التدريع؛ إذ تتخصص في تحليل وتقييم وتصنيع المركبات المدرعة والقاطرات.
يُشار إلى أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 يأتي بشراكة استراتيجية من الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشراكة رئيسية مع وزارة الدفاع، بمشاركة أكثر من 800 جهة عارضة و30 ألف زائر و85 وفدًا عسكريًّا. ويتفرد المعرض عالميًّا بمجموعة من المزايا، في مقدمتها تجهيز مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 مترًا للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تُعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.