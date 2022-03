خدمات أمنية مبتكرة وشراكات.. إقبال كبير على جناح "مجموعة شمال" بمعرض الدفاع الدولي

يُذكر أن مجموعة "شمال" نفَّذت شراكات عدة، منها شراكة مع "Parts Inc" في شأن تزويد الطائرات المدنية والعسكرية بقِطع الغيار والتدريب الفني وإدارة أصول الإصلاح والخدمات الدفاعية للجيش في جميع أنحاء العالم؛ إذ تعتمد Parts Inc على 50 عامًا من الخبرة، ضمن إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لتقديم المكونات والمعدات والموظفين الأساسيين للشركاء الدوليين؛ وهو ما يؤدي إلى تحسين جاهزية الطيران؛ إذ تهدف الشراكة إلى نقل شركة Parts Inc إلى السعودية.