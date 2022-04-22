خدمات النقل الترددي بالمدينة المنوّرة تقدم خدماتها لـ 250 ألف شخص خلال 20 يوماً من رمضان

كما شرعت الهيئة في رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يومياً من الساعة الثالثة عصراً وتتواصل إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعليق الخدمة مؤقتاً في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، في خطوة تضمن تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتعزز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية، وترفع مستوى التواصل مع المستفيدين من خلال الرسائل النصية التوعوية SMS.