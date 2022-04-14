خدمات تُحقق الانسيابية.. 61 بابًا لدخول وخروج المصلين بالحرم

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (61) بابًا لدخول وخروج المصلين؛ منها (17) بابًا في التوسعة السعودية الثالثة، و(23) بابًا في توسعة الملك فهد، و(7) أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، وحددت (4) أبواب لخدمات الطوارئ، و(10) أبواب مخصصة للخدمات.