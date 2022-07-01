خدمات رائدة.. معرض لـ"الداخلية" يعرف بـ"العمليات الأمنية" و"طريق مكة"

ويقدم المركز للزوَّار شرحًا عن الخدمات الأمنية والإنسانية وآلية استقبال المكالمات عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفاعل في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار "24" ساعةً، وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانيةً لكل مكالمة.