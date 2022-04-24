خدمة أكثر من 9077 معتمرًا في مستشفيات العاصمة المقدسة

اطَّلعَ الرئيس العام التنفيذي للتجمُّع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم بن أحمد العمري، اليوم، على جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسير العمل لخدمة ضيوف وزوار بيت الله الحرام.
وشملت الجولة مستشفى أجياد للطوارئ، ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم، وأقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة، ومنطقة الفرز البصري، ومراكز الطوارئ الثلاثة للحرم.
يذكر أن الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال الـ23 يومًا الماضية بلغت أكثر من 9077 معتمرًا من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم ومستشفيات العاصمة المقدسة، و317 معتمرًا من خلال العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، كما أُجري 36 عمليةً جراحية طارئة، و349 غسيلًا كلويًّا، و26 قسطرةً، 79 زيارةً للعيادات الخارجية.