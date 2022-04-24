خدمة أكثر من 9077 معتمرًا في مستشفيات العاصمة المقدسة

يذكر أن الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال الـ23 يومًا الماضية بلغت أكثر من 9077 معتمرًا من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم ومستشفيات العاصمة المقدسة، و317 معتمرًا من خلال العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، كما أُجري 36 عمليةً جراحية طارئة، و349 غسيلًا كلويًّا، و26 قسطرةً، 79 زيارةً للعيادات الخارجية.