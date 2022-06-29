خدمة "الترميز" في مبادرة طريق مكة للمستفيدين بالمغرب تحفظ الأمتعة

وأوضح مسؤول الترميز في فريق المبادرة بالمغرب أمين عاصم السيد أن خدمة الترميز تتم في الصالة المخصصة للمبادرة في مطار محمد الخامس بوضع ملصق على أمتعة الحجاج تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.