"خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا".. شؤون الحرمين تُوزِّعُ 5 آلاف هدية على قاصدي المسجد الحرام

وأكد "الحازمي" حرص وتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تفعيل الحملة (خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا)، بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات، وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المناطة بهم وتأدية المأمول منهم لإنجاح الحملة، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين، سائلاً الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.