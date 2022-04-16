خرق سافر.. "آركو" تستنكر عمليات جيش إسرائيل ضد الفلسطينيين بالقدس

عبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أسف المنظمة واستنكارها للعمليات العسكرية من قبل القوى العسكرية الإسرائيلية في حق المواطنين المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي الحرم القدسي الشريف، وفي يومٍ من أفضل أيام الأسبوع، وفي شهرٍ من أفضل أشهر السنة.