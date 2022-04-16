خرق سافر.. "آركو" تستنكر عمليات جيش إسرائيل ضد الفلسطينيين بالقدس

عبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أسف المنظمة واستنكارها للعمليات العسكرية من قبل القوى العسكرية الإسرائيلية في حق المواطنين المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي الحرم القدسي الشريف، وفي يومٍ من أفضل أيام الأسبوع، وفي شهرٍ من أفضل أشهر السنة.
وأكد "التويجري"، في بيانٍ ورد لـ"سبق"، أن تلك العمليات العسكرية من الجيش الإسرائيلي التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، هو خرقٌ سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المنظمة له وبالأخص اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.
وأشاد بالدور الإنساني الذي تبذله جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإسعاف المصابين وإخلاء ضحايا تلك الممارسات اللا إنسانية من جنود الجيش الإسرائيلي، واستيائه لما تعرضت له فرق الإسعاف الفلسطينية من عرقلة لأداء مهامها الإنسانية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، مذكراً بمذكرة التفاهم الموقعة فيما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية ماجن ديفد الحمراء، التي تمنح سيارات وفرق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أداء مهامها بكل أمانٍ وحرية.
وفي ختام بيانه، طالب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الحركة الدولية للصليب الأحمر بممارسة مسؤوليتها لاحترام مذكرة التفاهم لتمكين الهلال الأحمر الفلسطيني من أداء رسالته الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من تعسف القوات الإسرائيلية، وتأمين الحياة الكريمة الآمنة له في وطنه وعلى أرضه المحتلة.