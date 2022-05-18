"خرمي" في رسالة وداع لمنسوبي تعليم صبيا: فخور بالعمل معكم

ودّع الدكتور حسن بن محسن خرمي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، زملاءه من منسوبي تعليم صبيا؛ مشيدًا بما قدموه خلال فترة عمله معهم مديرًا لتعليم صبيا؛ من تميز وعمل واحترافي؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في وطننا العظيم.
ونشر حساب إدارة التعليم بمحافظة صبيا، رسالة الوداع التي وجّهها خرمي لمنسوبي المحافظة وقال فيها: "زملائي وزميلاتي منسوبي #تعليم_صبيا، من معلمين، ومعلمات، ومديري مدارس، ومديرات، ومشرفين، ومشرفات، وكادر إداري وفني.. مضت الأيام المملوءة بالتميز والعمل الجاد سريعة، وعملتم -وما زلتم- باحتراف؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في وطننا العظيم، أودعكم وأنا فخور بالعمل معكم".
وقدّم منسوبو ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة صبيا، خالص التهنئة للدكتور حسن بن محسن خرمي، بمناسبة صدور قرار وزير التعليم بتكليفه مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الرياض.
وأصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بالأمس قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم الرياض.
وشغل "خرمي" منصب مدير تعليم صبيا لمدة عامين. وهو حاصل على دكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية عام 2013 من "جامعة نيو إنجلاند"، وماجستير في علم المعلومات الجغرافية عام 2010 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في التقنيات عام 2006 من "جامعة أم القرى، وشَغَل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.