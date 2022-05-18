"خرمي" في رسالة وداع لمنسوبي تعليم صبيا: فخور بالعمل معكم

ونشر حساب إدارة التعليم بمحافظة صبيا، رسالة الوداع التي وجّهها خرمي لمنسوبي المحافظة وقال فيها: "زملائي وزميلاتي منسوبي #تعليم_صبيا، من معلمين، ومعلمات، ومديري مدارس، ومديرات، ومشرفين، ومشرفات، وكادر إداري وفني.. مضت الأيام المملوءة بالتميز والعمل الجاد سريعة، وعملتم -وما زلتم- باحتراف؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في وطننا العظيم، أودعكم وأنا فخور بالعمل معكم".