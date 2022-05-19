خروج الجماهير وحضورها.. استعداد مروري خاص لـ"نهائي كأس خادم الحرمين"

أنهى مرور محافظة جدة، استعداداته الخاصة بالمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء؛ وذلك بتكثيف الدوريات المرورية على طريق الحرمين، وطريق المدينة المنورة، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير ماجد؛ لضمان انسيابية الحركة للجماهير القادمين إلى المدينة الرياضية وسرعة وصولهم.