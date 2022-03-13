خريجو الصحة العامة مناشدين: نعاني التهميش وشحّ الوظائف

وقال لـ"سبق" عدد من الخريجين: على الرغم من تزايد الاحتياج للكوادر الطبية من تخصص الصحة العامة، إلا أننا نواجه كخريجي هذا التخصص موجة من الإحباط؛ بسبب تجاهل وزارة الصحة، بالرغم من التوجيهات بأولوية الصحة العامة في الترشيح للوظائف الصحية؛ لذا نعيش البطالة منذ سنوات، فيما يُشغل التخصص بكوادر أخرى، والخريجون والخريجات على رصيف البطالة يعانون التهميش وشحّ الوظائف؛ لعمل غير المختصين على مسماهم الوظيفي، على الرغم من أن تخصص الصحة العامة له الأولوية في كل الأنظمة والتشريعات الطبية لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك.