خريجو جامعة حائل لـ"سبق": "ملتقى الدراسات العليا أفادنا"



وأكدوا أن تكرار الملتقى كل عام سيسهم بشكل كبير في رفع نسبة الحاصلين على درجات الدراسات العليا في المنطقة، وتنافسهم للقبول في أفضل الجامعات المحلية والدولية، فضلًا عن إسهامه في تذليل الصعاب التي تواجههم، من البحث عن الجامعات والمقارنة بينها؛ الأمر الذي يتطلب بعض الأحيان زيارة بعض المكاتب التجارية المتخصصة في القبول في الجامعات الدولية؛ مما يكلفهم دفع مبالغ؛ ما يرهق ميزانية الباحث، فيما يمنع الخريج الطموح الذي لا يملك المال من البحث لمواصلة دراسته.

