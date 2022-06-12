خريجو جامعة حائل لـ"سبق": "ملتقى الدراسات العليا أفادنا"

عبر عدد من خريجي درجتي البكالوريوس والماجستير، عن سعادتهم بتخرجهم من الجامعة.
وقالوا في تصريحات لـ"سبق" على هامش حفل تخريج طلاب الجامعة للعام الجامعي 1443هـ: إن رعاية نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، للحفل زاد فرحتهم، وأثّر بشكل بالغ في دعمهم وتشجيعهم، مشيرين إلى أن ذلك ليس بمستغرب من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وما يولونه لأبنائهم من دعم لا محدود.
وعما يطمحون له بعد التخرج، أكد خريجو درجة البكالوريوس أنهم وصلوا إلى مرحلة النضج الأساسي في حياتهم، والذي به حصدوا ثمرة جهودهم السابقة، ووجب عليهم خدمة دينهم ثم وطنهم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ.
وشكر خريجو درجتي البكالوريوس والماجستير، رئيس الجامعة الدكتور راشد مسلط الشريف، الذي ساهم وبشكل كبير في تذليل الصعاب عليهم؛ للبحث عن جامعات وكليات عالمية لإكمال دراستهم العليا، بعد توجيهه عمادة الدراسات العليا بجامعة حائل بتنظيم الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا، والذي رعاه في 15 شوال 1443هـ، الأمير فيصل بن فهد، وشاركت فيه 21 جامعة من أمريكا وبريطانيا، والتي أتاحت خدماتها الأكاديمية لطلبة البكالوريوس والماجستير من منطقة حائل، لاستكمال دراستهم في إحدى تلك الجامعات.
وأكدوا أن تكرار الملتقى كل عام سيسهم بشكل كبير في رفع نسبة الحاصلين على درجات الدراسات العليا في المنطقة، وتنافسهم للقبول في أفضل الجامعات المحلية والدولية، فضلًا عن إسهامه في تذليل الصعاب التي تواجههم، من البحث عن الجامعات والمقارنة بينها؛ الأمر الذي يتطلب بعض الأحيان زيارة بعض المكاتب التجارية المتخصصة في القبول في الجامعات الدولية؛ مما يكلفهم دفع مبالغ؛ ما يرهق ميزانية الباحث، فيما يمنع الخريج الطموح الذي لا يملك المال من البحث لمواصلة دراسته.
وتابعوا: "قدمنا طلبات على الجامعات، على أمل استكمالها بعد الحصول على الوثيقة والسجل الأكاديمي المستندات المطلوبة للتقديم للقبول المبدئي على تلك الجامعات".
ورصدت "سبق" أكثر من 20 خريجًا، ضمنوا بشكل كبير وعبر الملتقى القبول بالجامعات الدولية، بناء على معدلهم الأكاديمي حتى الفصل الدراسي الجامعي الماضي، لاسيما من معدلاتهم من 3.80 وأكثر من 4.