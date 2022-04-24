خريطة أمطار الأحد كما يتوقعها "العصيمي": الغزارة بهذه المواقع

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.