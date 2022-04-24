خريطة أمطار الأحد كما يتوقعها "العصيمي": الغزارة بهذه المواقع

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، إن جنوب شرق المدينة المنوّرة وجنوب غرب القصيم هي مناطق تجدّد وتكوّن السحب الرعدية -بمشيئة الله- طوال ساعات اليوم الأحد مع غزارة متوقعة.
وأضاف العصيمي، هناك كذلك سحب غزيرة متوقعة في نطاق القريات وطريف، لافتاً إلى أن فرص الأمطار بشكل عام تشمل جهات شرق المرتفعات ومنطقة الرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.