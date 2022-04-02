"خشوع واستقبال زوار".. فرش 25 ألف سجادة سعودية فاخرة بالحرم

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، بفرش (25) ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ.
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، وتم فرش (25) ألف سجادة منه ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.
وبيّن أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.