خشوع وطمأنينة وصوت ارتبط برمضان.. "السديس" صوت الحرم على مدى 39 عامًا

شغل "السديس" مناصب عدة، أبرزها تعيينه إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام في عام 1404هـ، وكان أقدم أئمة الحرم المكي وأصغرهم سنًّا عند تعيينه؛ فقد كان عمره حينئذ 22 عامًا، وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/ 8/ 1404هـ في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في رمضان من العام نفسه.