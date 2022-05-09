خصوصية للبيانات.. إطلاق المرحلة الثانية من "المسح الصناعي"

كما دعت الوزارة شركاءها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك قبل نهاية يوم 21 مايو 2022م، مبينةً أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها، وذلك من خلال الرابط: https://partners.mim.gov.sa/، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.