خطة و50 مشرفًا.. شاهد مدارس ظهران الجنوب تتهيأ للاختبارات النهائية

أنهت مدارس تعليم ظهران الجنوب، في كل مراحلها "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية المنظمة للاختبارات، وقد تم تهيئة قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب والطالبات يوم الأحد القادم 1443/8/3هـ.

وقد عملت إدارة التعليم -ممثلة بقسم الاختبارات والقبول- على إعداد خطة إشرافية كُلف خلالها أكثر من 50 مشرفًا ومشرفةً للقيام بجولات ميدانية بشكل يومي على مدار الأسبوع؛ لمتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وجاهزيتها لأداء الاختبارات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي داخل القاعات والانتظام في عملية التصحيح والمراجعة والرصيد.

كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة لهذا الشأن، يتم خلالها متابعة كل الأعمال بالمدارس من قِبَل المشرف الزائر وتدوين التقارير بشكل يومي.