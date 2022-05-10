خطر وارتباك.. شاهد "الإشارة اليتيمة" تعود مجددًا للمجاردة بنصف إضاءة!

عادت مشكلة تعطل الإشارة الوحيدة بمحافظة المجاردة مرةً أخرى بعد تعطل إضاءة الإشارة الحمراء بالكامل في أحد الاتجاهات.
ويأتي هذا بعد قرابة شهرين من تعطلها بالكامل، والذي استمر لعدة أيام ونشرته "سبق" في حينه بعنوان "المجاردة.. الإشارة اليتيمة تتعطل وتسبب ارتدادات مرورية عالية على التقاطعات التالية".
وفي التفاصيل، فقد تسبب تعطل إضاءة الإشارة الحمراء في الاتجاه الشمالي، في إرباك سالكي الطريق خصوصًا من لا يعرف العطل، والذي يعتقد أن الكهرباء متعطلة وقد يتجاوز الإشارة الحمراء دون علم، ويترتب على ذلك خطر كبير على السلامة المرورية، امتدت منذ شهر رمضان حتى اللحظة.
ويقع خلف الإشارة في الاتجاه الشمالي إحدى أكبر المدارس الثانوية بالمحافظة، والمحكمة الشرعية، وعدة قرى ومراكز تنتهي بمركزيْ ختبة وعبس شمالًا.
وأعرب عدد من الأهالي لـ"سبق" عن تخوفهم من تعطل الإشارة بالكامل وإغلاقها كما حدث قبل شهرين، مما تسبب في ارتدادات مرورية كبيرة للتقاطعات التالية؛ مُبَيّنين أن تعطل الإضاءة الحمراء في "الإشارة المريضة" قد يتسبب في حوادث مرورية لمن لا يعرف أن عدم الإضاءة يعني التوقف.
وأضافوا: "كما أن زمن الإضاءة الخضراء في هذا الاتجاه 12 ثانية لا تكفي الضغط المروري"؛ مطالبين بإصلاح الإشارة المرورية وزيادة زمن عبور المركبات في هذا الاتجاه.
وكانت الجهات المسؤولة قد أعادت، أمس الاثنين، تدلي إحدى إشارات المرور في الاتجاه الشرقي التي استمرت لعدة أيام.