خطر وارتباك.. شاهد "الإشارة اليتيمة" تعود مجددًا للمجاردة بنصف إضاءة!

وفي التفاصيل، فقد تسبب تعطل إضاءة الإشارة الحمراء في الاتجاه الشمالي، في إرباك سالكي الطريق خصوصًا من لا يعرف العطل، والذي يعتقد أن الكهرباء متعطلة وقد يتجاوز الإشارة الحمراء دون علم، ويترتب على ذلك خطر كبير على السلامة المرورية، امتدت منذ شهر رمضان حتى اللحظة.